Şenol Güneş yıldız isme patladı! ‘Yeter artık!’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçının devre aralarında az kalsın çıldırdı. Lens’in arkasında deparla gelen Adebayor’a uyarı etmeden top sürmesine fazla sinirlenen tecrübeli teknik adam Hollandalı oyuncunun aynı işi F.Bahçe derbisinde de yaptığını hatırlattı.

O maçtan daha sonra Lens’e, “Seninle daha sonra konuşacağız” diyen Güneş önceki akşam o konuşmalarını hatırlattı ve “Hala birşeyler kanıtlamaya çalışıyorsun, yeter bundan böyle” diye sert çıktı.

Güneş, devre arasında Lens’i oyundan çıkarmayı düşünürken Hollandalı yıldız özür dileyince onu oyunda tuttu lakin 67’nci dakikaya dek dayanabildi. Maçtan daha sonra da, “Oyuncu değişikliklerinde kusur yaptım” diyen Şenol Güneş, birinci derecede Hollandalı oyuncuyu gaye aldı.

Güneş, devre aralarında Lens’i oyundan çıkarmayı düşünürken Hollandalı yıldız özür dileyince onu oyunda tuttu lakin 67’nci dakikaya dek dayanabildi. Maçtan sonradan da, “Oyuncu değişikliklerinde kusur yaptım” diyen Şenol Güneş, birinci derecede Hollandalı oyuncuyu hedef aldı.

——————————-

Kaynak: spor.haber7.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







