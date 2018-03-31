Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine sayılı haftalar kala manâlı bir 3 puan kazandı.

Mücadelenin arkasında teknik direktör Şenol Güneş, manâlı açıklmalarda bulundu.

“HAKEMLER BİZİ KOLLUYOR”

Kendisine maçın hakemi hakkında sorulan bir soruya ironi yaparak cevap veren deneyimli tekni adam “Biz kollanıyoruz, hakemler bizi kolluyor, öyle diyorlar. Böylece diyorlarsa, öyledir. Bugün bir ofsayt pozisyonu var, arkadan koşan oyuncumuz var, ofsayt verdi. Bugün hakemle kazandığımızı düşünmüyorum. Susma hakkımı kullanıyorum.” dedi.

Şenol Güneş ironisi: Hakemler bizi kolluyor VİDEO

“KAZANMAYI ADALET ETTİK”

Maçın ikinci yarısında oyun olarak düşüş yaşadıklarını oysa genelde galibiyeti hak ettklerini gösteren Güneş “Biz 2-0’ı, 3-0’ı bulabilirdik. Takımın fizik olarak 2. yarıdaki düşüşü, rakibi oyuna müşterek etti. Pozisyon olarak zenginlikleri yoktu, uzun toplar attılar. Bizim atak sayımız da düşüktü 2. yarıda. Kazanmayı adalet ettik.” şeklinde konuştu.