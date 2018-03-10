Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçı öncesi konuştu

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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig’in 25.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacakları maç öncesinde yayıncı kuruluşa kısa bir görüşme verdi.

“Bizim için zor olacak”

Tecrübeli teknik direktör maç öncesi açıklamasında, “Rakibimiz deplasmanda son maçlarda kaybetmedi. İyi kapanıp çıkabilen, koşan, kavgacı bazı. Bizim için zor olacak. Biz de taraftarımızın önünde oynayacağız. İyi bir takımız. istiyoruz.” diye konuştu. ()

Tarih: 10.03.2018 18:32 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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