Şenol Güneş, Alanyaspor maçı kadrosunu belirledi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u davetli edecek.

Bir önceki hafta Medipol Başakşehir’e mağlup olan siyah beyazlılar, lider Galatasaray’ın 4 puan ardından kaldı.

Q7-MEDEL-ADRİANO CEZALI

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üstünlük yarışına devam etmek isteyen Beşiktaş’ta cezalı Ricardo Quaresma, Adriano ve Gary Medel forma giyemeyecek.

Ulusal takım kamplarına giden futbolcuların dönmesi ile kadrosunu oluşturmaya başlayan teknik direktör Şenol Güneş, 11’ini büyük oranda belirledi.

MEDEL’İN YERİNE PEPE FORMA GİYECEK

Quaresma’nın yerine Lens’e devir verecek olan Güneş, Adriano’nun yerine sol bekte Caner Erkin’i sahaya sürecek.

Son haftalarda stoperde baht bulan Medel’in yokluğunda sakatlığını atlatan Pepe birincil 11’de yer alacak.

FORVETTE NEGREDO OLACAK

Deneyimli teknik adam orta sahada Hutchinson-Tolgay-Talisca üçlüsü ile maça başlamayı planlıyor. Siyah-beyazlılarda tek forvet görevini Alvaro Negredo üstlenecek.

Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Barıştırma Yıldırım yönetecek.