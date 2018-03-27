Selim Ay: ‘Küme düşme ihtimalini düşünmüyoruz.’

Atiker Konyasporlu futbolcu Selim Ay, Spor Toto Süper Lig’in kalan bölümünde iyi sonuçlar edinmek istediklerini söylerken küme düşme ihtimaliyle ilgili de flaş ifadeler kullandı.

Selim Ay, yeşil-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son iki haftasında umutlu bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

Ligde Osmanlıspor ile yapacakları maçın öneminin haberdar olduklarını vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

“Fazla kayda değer bir maç. Bu süreçte kimse bizden desteğini esirgemesin. Hoş bir süratli yakalamak istiyoruz. İçeride oynadığımız Kayserispor maçının bunun başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Osmanlıspor’u yenip, azıcık daha rahatlayıp, bu yıl ne bizi sevenleri üzeceğiz ne de kendimiz üzüleceğiz. İnşallah Konyaspor’u yargı ettiği yere, azıcık daha üstteki sıralara taşıyacağız.”

Selim Ay, Konyaspor camiasının kenetlendiğinin altını çizerek, “Bizi sevenler yalnız bırakmayacaktır. Geçmişte ‘Şöyle oldu, böyle oldu.’ diyecek süre yok. olan şu andır. Acilen kenetlenmeye ihtiyacımız var.” diye konuştu.

“Iyice kenetlendik”

Bir basın mensubunun “Küme düşme ihtimalini düşünmüyor musunuz?” sorusuna ise savunma oyuncusu, şöyle yanıt verdi:

“Böylece bir olasılık düşünmüyoruz. Iyice kenetlendik. Mutlaka hatalar olmuştur. Geçmişe bakmak bize ve takıma hasar verir. Geçmişten ders alınacaksa onun da vakti şu lahza yok. Lig bittikten daha sonra bakılır. İnşallah bize kötüye patlamaz. Allah’ın izniyle ligi iyi bir yerde bitireceğiz.”

Selim Ay, bazı maçlarda kırgınlıkların yaşandığını dile getirerek, “Son iç saha maçımızda bu dargınlıkların adamakıllı bittiğini ve herkesin geçmişi bırakıp Konyaspor’u en iyi yerlere getirmek için kenetlendiğini gördük. İnşallah bu böyle devam edecek ve Konyaspor hak ettiği yere çıkacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlıklar sürüyor

Atiker Konyaspor, ligin 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile oluşturacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, topa sahip olma ve pas çalışmalarının gerisinde çift kale maçla idmanı tamamladı.

Tarih: 27.03.2018 16:04

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Kaynak: www.ajansspor.com

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