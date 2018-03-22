Selçuk İnan’ın menajerinden G.Saray’a şok!

Ulusal futbolcu Selçuk İnan’ın Galatasaray’a aktarma edilmesiyle ilgili menajeri Batur Altıparmak ve kulüp yetkilileri aralarında 14 Haziran 2011’de imzalanan 600 bin avro ve yüzde 18 KDV bedelli simsarlık sözleşmesi dava konusu oldu.

Menajer Altıparmak, laf konusu ücretin 3 eşdeğer taksit halinde ödenmesine yönelik mutabakata varılmasına rağmen 15 Ağustos 2017’deki KDV dahil 236 bin avro tutarındaki taksit bedelinin tarafına ödenmediği ve sözleşmeye aykırı hareket edildiğini bahis ederek, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’nin, laf konusu ücreti yasal faiziyle birlikte ödemesi talebiyle dava açtı.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 17 Ağustos 2017’de verdiği davanın kabul edilmesi kararına, Galatasaray itiraz etti. İtirazı değerlendiren TFF Tahkim Kurulu da 3 Kasım 2017’de verdiği hükümle anlaşmazlık kararını onadı.

Altıparmak’ın avukatı Sami Dinç, onama kararıyla 8 Kasım 2017’de söz konusu ücretin ödenmesi amacıyla TFF’ye baştan başvurarak, borcun tahsil edilmesini istedi. Dava dilekçesine, TFF Tahkim Kurulu’nun onama kararı da muhakkak kanıt olduğu gerekçesiyle eklendi.

“Kontrat kulübün kayıtlarında değil”

Davalı Galatasaray Sportif AŞ’nin avukatları ise 15 Kasım 2017 tarihli yanıt dilekçesini TFF’ye sundu. Dilekçede, “dava konusu sözleşmenin kulübün kayıtlarında bulunmadığı, mali kayıtlarda bu sözleşmeden doğan herhangi bir ödeme kaydının görünmediği, kulübün kaşesinin olmadığı, davacının sözleşmesinin ıslak imza belli başlı nüshasını dosyaya arzetmek zorunda olduğu, çözüm kurulunca bahşedilen kararın belirlenmiş kanıt sayılamayacağı ve kulübe gönderilen bir fatura olmadığından KDV’nin istek edilmesinin de hukuken mümkün olmadığı” belirtilerek, davanın reddedilmesi talep edildi.

TFF Anlaşmazlık Çözüm Kurulu’nun 2 Şubat’ta verdiği ve 13 Şubat’ta gerekçesini yazdığı kararda, tarih bilgisi içermeyen sözleşmenin, hukuki niteliği itibarıyla simsarlık sözleşmesi olduğu ve menajerin ücrete hak kazanmasının profesyonel futbolcu Selçuk İnan’ın davalı Galatasaray’a aktarma olması şartına bağlandığı açıklama edildi.

Dosyaya sunulan TFF kayıtlarına tarafından, Selçuk İnan’ın Galatasaray’a aktarma olduğu ve sözleşmedeki şartın gerçekleştiği kaydedilen kararda, “bu nedenle davacı Batur Altıparmak’ın, dava konusu sözleşmeden kaynaklanan menajerlik ücretine yargı kazandığının kabulü gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

KDV dahil 236 bin avronun ödenmesine karar verildi

Sözleşmeye göre, davacı menajerin ücrete yargı kazandığı fakat 15 Ağustos 2016 tarihli 200 bin avro bedelli alacağının ödenmediği gerekçesiyle TFF Anlaşmazlık Çözüm Kurulu’na dava açtığı hatırlatılan kararda, sanık kulübün söz konusu bedelin ödendiğine dair herhangi bir kanıt sunmadığı ve kulüp imza yetkililerinin imzasına ilişkin herhangi bir itirazda bulunmadığı aktarıldı.

TFF Anlaşmazlık Çözüm Kurulu’nun daha önceki kabul kararına yapılan itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği ve kararın onanmasının belirlenmiş kanıt sayılacağı bilgisi de bahşedilen kararda, sözleşmeye göre kulübün 600 bin avronun KDV’sini ödemeyi üstlendiği, 200 bin avronun yüzde 18 KDV’siyle birlikte davacı menajere ödenmesi gerektiği ve KDV ile toplam 236 bin avronun davalı kulüpten tahsil edilerek davacı menajere ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Şikayetçi Altıparmak’ın alacak talebinin kabul edilmesi ve 236 bin avronun 200 bin avrosunun 16 Ağustos 2017’den itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek en yüksek faizle davalı Galatasaray’dan tahsil edilerek davacıya ödenmesine hükmeden komite, bu meblağın yüzde 18’lik KDV’sine denk gelen 36 bin avronun da davalıdan tahsilini kararlaştırdı.

Cebri icra uyarılı ödeme emri

Batur Altıparmak’ın avukatı Sami Sağlıklı, bu kararla İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’ne başvurarak, sanık kulüp Galatasaray’dan alacağının tahsil edilmesini istek etti.

İcra müdürlüğünce hazırlanan ve kulübe gönderilen ödeme emrinde, yasal faizi ve masraflarla birlikte 1 milyon 231 bin 921 lira (251 bin 799 avro ve 6 bin 253 lira) tutarındaki alacağın, işleyecek faizle birlikte tahsil edilmesi istendi.

Ödeme emrinde, “kulübün beyanname tarihinden itibaren 7 gün içinde kayıtlı banka hesabına ödeme yapması, borca itiraz ediyorsa müdürlüğe bildirmesi, imzaya itiraz edilmesi durumunda mahkemede duruşma yapılacağı, 7 gün içinde itiraz bildirilmemesi durumunda kulübün mal beyanına bulunması, aksi halde hapis cezası yoluna gidileceği, borç ödenmemesi ya da itiraz edilmemesi durumunda da cebri icraya devam edileceği” uyarısı yapıldı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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