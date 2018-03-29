Selçuk, Eren ve Serdar’dan iyi haber geldi

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda takımda sakatlıkları yer alan futbolcuların son durumları hakkında veri verdi.

BİR SORUN YOK

A Ulusal Futbol Takımı’dan hafif sakatlıklarla geri dönen Selçuk İnan ile Serdar Aziz’in tedavilerine başladıklarını söyleyen İnce, “Serdar Aziz ve Selçuk İnan’ın ulusal takımda hafif sakatlıkları oldu. Tedavilerine başladık. Son durumları olumlu seyrediyor. Bir sorun yok. Bugün sadece koşu yaptılar. Trabzonspor maçında bizimle beraber olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Norveç Ulusal Takımı’nda sakatlık geçiren Martin Linnes’in kontrollerini yapacaklarını bildiren İnce, “Martin Linnes, milli ekip antrenmanında arkadaki adalesinde bir sakatlık yaşadı. Bizim ricamız üstüne milli takımdaki iki maçta da oynatılmadı. Durumu yarın yapılacak denetleme sonucunda belirlenmiş olacak” şeklinde konuştu.

Antrenmana katılmayan Eren Derdiyok’un durumu hakkında da konuşan Yener İnce, “Eren Derdiyok sakatlıktan çıktığı için özel çalıştırıyoruz. Trabzonspor maçında bizimle olacaktır” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR’DA OKAY ENDİŞESİ

Trabzonspor’da ise milli futbolcu Okay Yokuşlu, A Ulusal Takım’ın Karadağ ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Milli futbolcunun maçın arkasında yapılan birincil kontrolünde but bileğinde ödem oluştuğu tespit edildiği, Galatasaray maçında oynamama ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Okay’ın durumunun, çekilecek MR’ın sonucuna göre netlik kazanacağı belirtildi.