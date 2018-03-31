Şekip Mosturoğlu: Aziz Yıldırım’ın mega bir projesi var.

3 Haziran’da seçimli genel komite yapılacağını hatırlatan Şekip Mosturoğludedi.

“SEÇIM SÜRECİ BIRINCIL KEZ BU DEĞIN ERKEN BAŞLADI”

Heyecanın kaybedildiği vakit bu işlerin olmayacağını ifade eden Mosturoğlu, “Başkan bu heyecanı içeren hayaller kuran, arkasında koşan bir insan. Hayaller, projeler ve heyecan bitmediği sürece başkan bu müşteri yarışların içinde olacaktır. Bizlerde onu destekleyeceğiz. Olası olduğu değin seçim sürecinin branşları etkilememesi için uğraş sarfediyoruz. Fenerbahçe’de seçim süreci birincil kez bu kadar erken başladı. Bu zamana kadar takımları yarışın dışarıda ne dek bıraktıysak şimdide aynı şekilde bırakmaya çalışacağız. Taraftarımızda seçim sürecinden etkilendi. Onlarında önceliği takımların başarısının desteklemesi lüzum. Herkes bir adayı sever veya sevmez” şeklinde konuştu.

“KATILIMIN REKOR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Mosturoğlu, fazla katılımlı bir genel komite olacağını dile getirerek, “Özellikle 1 milyon üye projesinden daha sonra büyük bir yükselme oldu. 32 bin civarında. Katılımın rekor olacağını düşünüyorum. Başkan iddialı bizde iddialıyız. Başkan kazanacaktır. Aziz Yıldırım’ın mega bir projesi var. Bu proje bütün illeri kapsıyor. Onunla ilgili başkan talimatlar yapacak. Bu gerçektende bugünün aktüel konularını taşıyan, üzerinde fazla kafa yorulması gereken bir proje. Uygun insanların bu projeye katkılarını bekledik” dedi.