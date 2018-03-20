Şehidimizin son dileğini yerine getirecek!

İsveç 1. Lig takımlarından Hammarby’de top koşturan Erkan Zengin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda 15 Mart’ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın vasiyetini yerine getireceğini söyleyerek, en kısa zamanda Eskişehir’e gideceğini ve Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın ailesi ve mezarını ziyaret edeceğini dile getirdi.

Erkan Varlıklı’in babası Yılmaz Zengin de vasiyet karşı yoğun duygular yaşadığını belirterek, “Bu ahali ve bu devlet sizlerle kibir duyuyor. Sizleri bizim devamlı kalbimizde olacaksınız ve dualarımızı hiç yetersiz etmeyeceğiz. Şehidimizin mekanı cennet olsun, bütün ailesine de Allah sabır versin. Bilsinler ki bizler de onların bir ailesiyiz. Şehidim gizli uyusun en yakın zamanda ziyaretine geleceğiz” dedi.

ERKAN ZENGİN’İN MEZARINI ZİYARET ETMESİNİ İSTEMİŞTİ

Eskişehir’de iki gün önce son yolculuğuna uğurlanan Piyade Binbaşı Dunca’nın şehit olmadan bir ay önce en yakın arkadaşına bir vasiyette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Dunca, arkadaşına 18 Şubat’ta gönderdiği telefon mesajında, “Hacı ne yapıyorsun? Biz içeri giriyoruz. Sağ salim geri dönersek eğer bu mesaj sende kalsın lakin olur da şehitlik rütbesi nasip olursa bu sana vasiyetim olsun” ifadelerini kullanmış ve Erkan Varlıklı’in mezarını ziyaret etmesini istemişti.

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Kaynak: spor.haber7.com

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