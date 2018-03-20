Schuster Çin’e gitti! İşte yeni takımı

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan başarısız sonuçların arkasında Çinli teknik adam Ma Lin’in görevine son verildiği ve yerine Alman Schuster’in getirildiği belirtildi.

Çin Süper Lig’e bu sezon yükselen ve Atletico Madrid’den Yannick Carrasco ve Nico Gaitan gibi kayda değer oyuncuları transfer ederek iddialı bir kadro kuran Dalian Yifang, bu sezon çıktığı 3 maçta da puanla tanışamadı.

Teknik direktörlük kariyerinde 2010-11 sezonunda Beşiktaş’ta atama bölge Schuster, son olarak 2013-14 sezonunda Malaga’yı çalıştırmıştı. Alman teknik adam, Real Madrid, Köln ve Shakhtar Donetsk gibi kayda değer takımlarda da tahsis almıştı.

——————————-

Kaynak: spor.haber7.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







