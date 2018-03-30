Savaş alanı değil stadyum !

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Kartalspor’un maçlarını oynadığı Kartal Stadyumu’nun bir kısmı Kartal Belediyesi göre yıkıldı. Moloz yığınları aralarında kalan stat yıkıma rağmen kapatılmadı. Statta daha önceden antrenman yapan futbol takımlarına da yer gösterilmeyince takımlar adeta moloz yığınlarının aralarında antrenmanlarına devam etti. Volkan Demirel, Mal Varlığı Çetin, Olcan Adın gibi Ulusal futbolcuların yetiştiği Kartalspor’un stadyumunda futbolcuların moloz yığınları aralarında antrenman yapmaya devam etmesi içler acısı durumu ortaya koydu. Futbolcuların yıkık dökük, az daha savaş alanını hatırlatan statta yaptığı antrenman havadan görüntülendi. Görüntülerde futbolcuların molozlara çarpmamak için büyük çaba gösterdiği gözlendi. Kartal Belediyesi’nin depreme dayanıklı olmadığı ve yıkılması gerektiği kararı ile stadyumun bir kısmı yıkılırken dükkanlarını olduğu tarafa afet yapılmadığı görüldü. Futbolcuların yıkıntı arasında risk içinde yaptığı antrenman havadan görüntülenirken, Kartal Belediyesi’nin bu duruma dikkatsiz kaldığını iddia eden vatandaşlar duruma karşı çıktı. İşte o görüntüler… pic.twitter.com/LViILtPT7f Kartal esnaflarından Selahattin Kürekçi “Geleceğimiz bilinmeyen, ileriye dönük plan yapamıyoruz. Burası yıkıntı şekildeydi zaten. Stat bakımsızda, burayı bakımlı ülkü getirmek için harcama yaptık, dekore ettik, boyattık. Hemen yıkılacağı söyleniyor. Zaten kışın son derece mustaribiz buradan. Yağmur yağdığı süre uç içeriye akıyor. Buradaki esnaflar kendi imkanları ile bir branda aldılar üstünü örtüler yağmuru önlemek için. Tüm bunlara karşın diğer taraftan yıkılacağı söyleniyor. Toplantılar yaptık fakat muamma ne zaman yıkılacak, ne şekilde olacak. Bizlerin konumu ne olacak? Bize yer gösterecekler mi? veya bura tekrar yapılırsa bize dükkan verilecek mi? hiç birisini bilmiyoruz. Belediye yıktı oraları çünkü oralarda işyeri yoktu anlamsız bir alandı. Bir hurdacı geldi yıktı. Hurdasını aldı, gitti” dedi.