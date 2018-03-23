Sao Paulo G.Saray’dan Maicon’un parasını istedi

G.Saray’ın yaz aktarma döneminde 8 milyon euroya getirdiği Maicon için Sao Paulo’ya ödeme yapmakta gecikti.
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NİSAN AYINDA YATIRIN
Mart ayı başında Maicon’un geciken bonservis taksitlerinden birini ödeyen sarı-kırmızılılar, öteki 1 milyon euroluk ödemeyi nisan ayına erteleyip süre almıştı.
Brezilyalılar, G.Saray’dan nisan ayının ilk haftasında ödeme yapmasını istedi.
TRABZONSPOR AKTARMA YASAĞI CEZASI ALMIŞTI
Brezilya ekibi FIFA’ya başvurursa Galatasaray’ı büyük bir risk bekliyor olacak.
Hatırlanacağı gibi Bero’nun bonservisinin bir taksitini geç ödeyen Trabzonspor’a transfer yasağı cezası verilmişti.
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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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