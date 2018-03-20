Şansal Büyüka: “Volkan Demirel 41 yaşına kadar oynayacak”

admin
Spread the love
Şansal Büyüka, Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in geleceği hakkında konuştu.

BeIN Sports’ta derbi sonrası açıklamalarda bulunan Büyüka, deneyimli kalecinin menajeri ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı:

“Volkan Demirel ne oluyor dedim. 41’ine değin oynayacak abi dedi. Kendisiyle konuştum dedi. Yaş 36, 41’ine değin Fenerbahçe’de oynayacak dedi. Bu saatten daha sonra diğer yerde oynar mı? Kendisine bakarsa, kilo almazsa, futbolun profesyonel yanıyla uğraşıp siyasetine dalmazsa Volkan bu ülkenin en iyi kalecilerinden biri”

——————————-
Kaynak: www.sporx.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da




Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir