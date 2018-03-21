Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel…

Usat gazeteci Şansal Büyüka, yeniden gündeme damga vuracak bir açıklama yaptı. Yıllardır ekran yüzü olduğu beINSPORTS’ta açıklamalar yapan Büyüka, Fenerbahçe’deki geleceği tartışılan Volkan Demirel hakkında yorumlar yaptı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin değerlendirildiği programda açıklama yapan Büyüka, Volkan’ın geleceği ile ilgili direktifler yaptı.

Menajeri ile konuşmasını aktardı

Tecrübeli kaleci Volkan Demirel’in menajeri Erdinç Şehit’le yaptığı görüşmeyi anlatan Büyüka, şu ifadeleri kullandı;

“Volkan Demirel ne oluyor dedim. 41’ine değin oynayacak abi dedi. Kendisiyle konuştum dedi. Yaş 36, 41’ine değin Fenerbahçe’de oynayacak dedi.”

“Bu saatten sonra başka yerde oynar mı? Kendisine bakarsa, kilo almazsa, futbolun profesyonel yanıyla uğraşıp siyasetine dalmazsa Volkan bu ülkenin en iyi kalecilerinden biri”

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Kaynak: spor.haber7.com

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