Fenerbahçe taraftarı sanal alemde psikolojik baskıya başladı. Fenerliler “18 yıldır yenemiyorlar. En büyük kozumuz öğrenilmiş çaresizlik” dediler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi cumartesi günü oynanacak fakat sanal alemde derbi başladı bile.

18 YILLIK HIKAYE!

Galatasaraylılar galibiyetten umutlu gözükürken Fenerbahçeliler eski bir söylemi bitmiş gündeme getirdi. Fenerbahçe karşı deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999’da bölge sarı- kırmızılı ekibin, sonraki 21 resmi maçın 6’sında berabere kalıp 15’ini kaybetmesini Fenerliler tekrar diline doladı. Taraftarlar, “Tekrar bir derbi daha. En büyük kozumuz rakibimizin öğrenilmiş çaresizliği” diyerek psikolojik faktöre vurgu yaptı. (Takvim)

Tarih: 14.03.2018 10:22 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur