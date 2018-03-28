‘Samuel Eto’o imza atmadan parayı almış’

Antalyaspor Başkanı Âlem Bulut, Eto’o’nun Atiker Konyaspor’a aktarma sürecini anlattı. Eto’o’nun Antalyaspor’da forma giydiği süreçte kulübe katkı maddesi sağladığına değinen Bulut, şunları söyledi:

“Eto’o’yu Antalyaspor’a aktarma eden menajerler yönetim boşluğunda Konya’ya aktarma etti. Biz göreve gelmeden önce Eto’o ve menaceri ile özel görüşmeler üretilmiş. Eto’o bizden 2.5 sene uzama süresi istedi. Biz de idare olarak kendi teklifimizi ilettiğimizde kabul etmedi. Eto’o, 2.5 yıl daha kalmak istiyordu, kabul etmedik. sırası gelmişken Eto’o el sıkışmış, hesabına para yatmış. Eto’o ya çok teşekkür ederiz Antalyaspor’a katkısı oldu, ama Antalyaspor’a aktarma eden ekip, Konya’ya bir şekilde götürmüştür.”

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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