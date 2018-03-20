Şampiyonluk yolu Aslantepe’den geçiyor

Son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışının yaşandığı Süper Lig’de heyecan artık zirve noktaya ulaşıyor…

Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir- Beşiktaş maçlarının oynandığı 26. haftanın ardındaki işler adamakıllı kızıştı. Galatasaray, Kadıköy’den aldığı beraberlikle Fenerbahçe ile arasındaki 6 puan farkı korurken, Beşiktaş’ı deviren Başakşehir zirveyle farkı 1’e indirdi.

Milli maç arasına giren ligde gözler çoktan 29. ve 31. haftalara çevrildi. Galatasaray’ın TT Stadı’nda önce Başakşehir, arkasında da Beşiktaş ile oynayacağı maçlar üstünlük düğümünü büyük oranda çöcezek. Bu iki maçtan çıkacak sonuçlar, acilen zirvinin 6 puan ardından olan Fenerbahçe’yi de bir anda iddialı konuma taşıyabilir. Futbol otoritelerine tarafından de şampiyonluğun yolu Aslantepe’de oynanacak iki maçtan geçecek.

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Şüphesiz bu iki maç düğümü çözecek. G.Saray şu lahza çok ayrıcalıklı. Derbilerde Fatih hocanın ayrım yaratacağını söylemiştim. Eğer G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından 4 puan alırsa işi bitirir.

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Beşiktaş eğer Başakşehir’i yenseydi en büyük favori olurdu. En büyük kayıp, lider Galatasaray’la farkın 4’e yani, tek hamlelik farktan çıkması oldu. Bu şart kalan haftalara nasıl yansıyacak, göreceğiz.

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Kaynak: www.sporx.com

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