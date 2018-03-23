Şampiyonluğun yolu golcüden geçiyor! Gomis…

Üstünlük forvetlerinin ne değin çok gol attığıyla dürüst orantılı… Son yıllarda şampiyonların golcülerinden manâlı katkı maddesi alması dikkat çekiyor.

Galatasaray’ı Gomis sırtlarken öteki rakipler bu konuda sınıfta kalmış gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar’ın golcüleri Bafetimbi Gomis-Eren ikilisi bu sezon 28 gole imza attı. Gomis 25 golle krallıkta zirvede.

KARA KARTAL BÜTÜN 13 GOL GERİDE

Ligde ikinci sırada yer alan Başakşehir ise forvetlerinden 17 gol buldu. Adebayor 12 gol atarken, Mevlüt 4 ve Bajic de 1 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş’ta Cenk Tosun 8, Alvaro Negredo 5 ve Vagner Love ise 2 golde kaldı.

EN SKORERİ 5 GOLLE FERNANDAO

F.Bahçe’nin golcüleri, Galatasaray’ın golcülerinden tam 18 gol eksik attı. Süper Lig’de 4. sırada bulunan Kanarya’da maksimum gol atan forvet oyuncusu 5 golle Fernandao. Onu 3 golle Soldado ve 2 gollü Janssen takip ediyor..

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Kaynak: www.sporx.com

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