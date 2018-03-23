Şampiyonluğun formülü golcüden geçiyor! Gomis…

Şampiyonluk forvetlerinin ne değin çok gol attığıyla dürüst orantılı… Son yıllarda şampiyonların golcülerinden kayda değer katkı alması uyarı çekiyor.

Galatasaray’ı Gomis sırtlarken diğer rakipler bu konuda sınıfta kalmış gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar’ın golcüleri Bafetimbi Gomis-Eren ikilisi bu sezon 28 gole imza attı. Gomis 25 golle krallıkta zirvede.

KARA KARTAL TAM 13 GOL GERİDE

Ligde ikinci sırada bulunan Başakşehir ise forvetlerinden 17 gol buldu. Adebayor 12 gol atarken, Mevlüt 4 ve Bajic de 1 kere fileleri havalandırdı.

Beşiktaş’ta Cenk Tosun 8, Alvaro Negredo 5 ve Vagner Love ise 2 golde kaldı.

EN SKORERİ 5 GOLLE FERNANDAO

F.Bahçe’nin golcüleri, Galatasaray’ın golcülerinden tam 18 gol az attı. Süper Lig’de 4. sırada bulunan Kanarya’da en fazla gol atan forvet oyuncusu 5 golle Fernandao. Onu 3 golle Soldado ve 2 gollü Janssen peşine düşüp takip ediyor..

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Kaynak: www.sporx.com

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