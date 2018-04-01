Şampiyonlar Ligi’nde tarihi değişiklikler

MAÇ SAATLERİ DEĞİŞTİ

UEFA, devlete ait sitesinden yaptığı açıklamayla Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde öncelikle maç saatleri elde etmek üzere radikal değişikliklere gitti.

UEFA; Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Süper Kupa’da önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yeni kurallar getirdi. Takımlar Son 16 turu ve Süper Kupa’nın uzatmalarında ekstra 4. oyuncu değişikliği yapabilecek.

UEFA, maç saatlerinde de değişikliğe gitti. UEFA, kulüp organizasyonlarındaki bir takım kurallara önümüzdeki yıldan itibaren kullanılacak düzenlemeler getirdi. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve Uefa Süper Kupa final maçında takımlar, karşılaşmaların uzama dakikalarına gitmesi halinde bir oyuncu değişikliğini daha yapabilecek.

Yeni kurallara göre Şampiyonlar Ligi maçları 23’te başlayacak. Grup aşamasındaki Salı ve Çarşamba maçlarından ikisi 20.55’te başlayacak. Son maç günü tüm fikstürler eş zamanlı olarak oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde ise grup aşamasından son 16 turuna kadar maçlar 20.55 ile 23.00’te oynanacak. Çeyrek Final, Benzeri Final ve Final müsabakaları ise 23.00’te başlayacak.

Bu yıl Estonya’da oynanacak Uefa Süper Kupa Finali de 23.00’te oynanacak.

KADROYA 3 OYUNCU EKLENEBİLECEK

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Süper Kupa finalinde 18 olan maç kadrosu kontenjanı 23’e yükseltildi. Bu üç organizasyonda finale yükselen takımlar yerine geçen kimse kulübesinde 12 futbolcuyu bulundurabilecek.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasından bir üstteki tura katılmayı hak şampiyon takımlar, herhangi bir kısıtlama olmaksızın daha önce UEFA’ya bildirikleri kadrolara üç yeni oyuncu daha ekleyecekler.

öte yandan 2018-2019 sezonundan itibaren UEFA organizasyonlarında arka arkaya üç kere ya da toplamda 5 defa şampiyon olan takımların ekip formalarının kollarında kupa rozetleri olacak.