Samet Aybaba: Sivasspor Avrupa’da olmalı

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Yiğidolar’ın teknik patronu Samet Aybaba, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu…

Ligde son 2 maçta kaybedilen 5 puana rağmen hedeften sapmadıklarını bildiren deneyimli hoca, “Devre arasında kadromuza kattığımız oyuncularla, oynadığımız futbolla bazı şeyleri ispatladık. Eskiden takıma güveniyordum, artık fazla güveniyorum. Bizim tek bir hedefimiz var, o da ligi birincil 5 potasında bitirip Avrupa’ya gitmek. Sivasspor seneye o arenada yer almalı” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Sabuncu

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Kaynak: www.fanatik.com.tr
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