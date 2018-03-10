Sam Allardyce Cenk Tosun hakkında konuştu

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Sam Allardyce, Everton’un sahasında Brighton’ı 2-0 yendiği maçta golünü atan Cenk Tosun hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, “İkinci gol Cenk’i neden kulübe getirdiğimizi gösteriyor” dedi.

Maçın ardındaki talimat yapan Allardyce, takımının ikinci golünü kaydeden milli futbolcu Cenk hakkında, “İkinci gol, bu adamı Türkiye’den neden aldığımızı, Cenk’i niçin kulübe getirdiğimizi gösteriyor” dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, “Şu Anda iki maçta iki golü oldu. Bizim için dürüst zamanda yaptığı bitiriş şeklini gördük çünkü oyununun son bölümlerine sadece 1-0 önde gitmek endişeli olabilir”ifadesini kullandı.

Tarih: 10.03.2018 23:35 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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