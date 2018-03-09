Salah, hedefini açıkladı: ‘Lig bittikten sonra…’

Liverpool’da kariyer sezonunu yaşamış Muhammed Salah, beIN Sports’ta yayınlanan VIP’e misafir oldu ve çarpıcı talimatlar yaptı.

Salah’ın öne meydana çıkan açıklamaları şu şekilde:

“Roma’da mutluydum. Çoğu teklif geldi. Liverpool’u seçim ettim çünkü küçükken desteklediğim takım. Burada edinmek herkesin hayallerini süsler. Bütün dünyada taraftarı olan bir kulüpteyim ve burada mutluyum. Liverpool tüm kupaları kazanmış bazı. Bu yüzden Liverpool taraftarıydım. Premier Lig’i fazla seviyorum. Hatta İngiltere’den birincil gittiğimde geri döneceğimi söylemiştim. Futbolun burada oynanış tarzını seviyorum. Pek ki o yüzen basketbolu da seviyorum. Jürgen Klopp’un gerek saha içinde gerek saha dışarıda adaptasyonu atlatmamda çok yardımı dokundu.

Onunla çalışmaktan mutluyum. Ilk geldiğimden beri hedefim kendimi göstermekti. Bu yüzden benim için performans süpriz olmadı. Daha önce kenarlarda oynuyordum, Liverpool’da forvete yakınım, sanırım bu koşul işimi kolaylaştırıyor. Harry Kane ve Agüero 4-5 yıldır yarışıyor. Onlar bütün anlamıyla forvet oyuncuları onlarla kastetmek azıcık kuvvet.

Çünkü ben forvet ardından oynuyorum ve hedefim belirli; takıma yardım etmek. Hem bir hedefim daha var lig bittikten daha sonra bunu açıklayacağım. Firmino fazla özel bir forvet oldukça nitelikli. Onunla oynamaktan fazla mutluyum. Hergün kendimi geliştiriyorum. Geçen yılki Salah ile bu yılki Salah arasında büyük başkalaşım olduğu hakiki. Taraftarın beni desteklemesini defalarca hissediyorum ve beni fazla mutlu ediyor. Genellikle Mısırlı oyuncular fazla çalışkandır ve iyi performans sergilerler. Istikrarlı bir şekilde Afrikalı futbolcu sayısı çoğalıyor. Şampiyonlar Ligi finali her oyuncunun hayalidir. Umarım orada oluruz. Sabahtan 9’da evden çıkıyordum ve gece saat 10’da eve dönüyorum. Ben futbol için her şeyi yapıyorum. derhal meyvelerini topluyorum. Forvet bölgesinde oynamak beni fazla rahatlatıyor fakat daha çok sağ tarafta oynuyorum. defalarca büyük hedeflerim var onun için çalışıyorum.”

Tarih: 09.03.2018 16:49 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur