Sahaya giren taraftarlara ömür boyu men !

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İngiltere Premier Lig’de 10 Mart 2018 tarihinde oynanan West Ham United-Burnley maçında sahaya giren taraftarlara ömür boyu maçlardan men cezası getirildi. West Ham United’ın 3-0 kaybettiği karşılaşmada sahaya dalan beş taraftar, futbolculara saldırmış, köşe gönderini yerinden çıkarmış ve maçın durmasına neden olmuştu. West Çiğ United yönetimi, alınan kararı devlete ait sitesinden duyurdu. Yönetim, maçta yaşanan skandal sonrası çabuk ve kesin çözüm getiren bir karar elde etmek zorunda olduklarını, bu nesil olayların yeniden yaşanmaması için beş taraftara ağır bir ceza verdiklerini belirtti. Futbolda şiddete ve maddesel agresifliğe yer olmadığı da duyurulan açıklamada, taraftarların bundan sonra keza iç saha ayrıca de deplasman maçlarında West Ham United tribünlerinde yer alamayacağının altı çizildi. Skor

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Kaynak: www.haber3.com

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