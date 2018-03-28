Sahada davetsiz misafir

admin
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Tunceli’de oynanan Acemi Lig maçında sahaya giren cadde köpeği, maçı kısa vakitliğine durdurdu. Davetsiz davetliyi çıkarmak isteyen bir futbolcunun mücadelesi, köpeğin kendisini ısırmaya çalışması sebebiyle galibiyetsiz oldu.
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Kaynak: www.mynet.com
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