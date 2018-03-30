Sadri Şener’den olay Fenerbahçe’ye 3 Temmuz göndermesi!

TRT Spor’da yayınlanan Basın Tribünü programına konuşan Trabzonspor’un eski başkanı Sadri Şener, gündemle ilgili fazla çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şener’in 3 Temmuz süreci, Trabzonspor’daki başkanlık seçimi ve ligdeki şampiyonluk yarışına dair yaptığı yorumlar şu şekilde:

AHMET AĞAOĞLU’NA TEBRİK

“Ahmet Ağaoğlu’nun adaylığını tebrik ediyorum. Bizler de kendisinin destekçisiyiz. Kendisine lisan bilen 2 avukat görev edip UEFA’ya yollamasını tavsiye ediyorum. Zira orada fazla davamız var. Trabzonspor’un istikrarı hiçbir süre düşmez.”

SELÇUK İNAN VE BURAK YILMAZ YORUMU

“Selçuk ile Burak’ın gidişinden kırgınım. Bilhassa Burak’ın gidişinde menajerinin beni kandırdığını söylemem lüzumlu. Başkan olsam Burak’ı muhakkak takıma geri almazdım.”

ŞENOL GÜNEŞ İTİRAFI

“Şenol Güneş’e iyi bir takım kurarsan kazanan yapar zaten. Beşiktaş’a Şenol Güneş’in katkısı %10-15’tir. Zira kadroyu iyi kurduğunuz vakit zaten kazanan olursunuz. Yeni stada hiç gitmedim. Sebebi ise stada Şenol Güneş’in isminin verilmesi.”

“TAKIMI KAZANAN YAPTIM”

“Trabzonspor’un İstanbul takımları kadar parası değil. Fenerbahçe’nin 1.2 milyar TL borcu var deniyor. Ama başkan adayı Ali Koç. Böyle olunca borç fazla fazla sorun edilmiyor. Ben borç yapmış olabilirim fakat 1 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa başarım vardı. Avrupa’da son 16’ya kadar gittik. Zaten her yıl de gidiyorduk. Bu sene ise bizim kazanan olmamız kuvvet. Kimin şampiyon olacağı da beni böylece ilgilendirmiyor.”

3 TEMMUZ AÇIKLAMASI

“2011 yılına ait kupanın yerini yaptık duruyor. Vicdanen kupanın orada olması lüzumlu fakat prosedür onu yerine getiremiyor. Natürel ancak süreç devam ediyor ve iyi hukukçularla devam ederse iyi sonuçlar çıkar diye düşünüyorum. Hile davasında telefon konuşmaları delil kabul edilmediği için dava düşürüldü fakat şike yapılmadı demiyor. Konuşmalar sabit çünkü. İkisini birbirinden bozmak gerekli.”