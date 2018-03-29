Sadri Şener: 2011 kupasının bizde olması lazım

Trabzonspor’un eski başkanlarından Sadri Şener, TRT Spor’a özel açıklamalarda bulunurken çarpıcı itiraflarda bulundu.

”SELÇUK VE BURAK’A ÇOK KIRGINIM”

Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer olan Selçuk İnan ve Burak Yılmaz’a kırgın olduğunu söyleyen Şener, ”Selçuk ve Burak’ın gidişine çok kırıldım. Menajerleri beni kandırdı. Rusya’dan isteyen takımlar var dediler. Meğer Galatasaray’mış o takım. Ben başkan olsaydım Burak’ı Trabzonspor’a her yerde aktarma etmezdim.” sözlerini kullandı.

”STADIN İSMİ ŞENOL GÜNEŞ DİYE GİTMİYORUM”

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in adının Trabzonspor’un yeni stadına verilmesini anlayamadığını kaydeden Sadri Şener, ”Hocalar ve futbolcular, emekleri karşılığı para alırlar. Ayrıca parasını verip, ayrıca müzesini yapıp, ayrıca ismini stada verince birazcık ilginç geliyor bana. Ad verildikten sonradan stada hiç gitmedim.’‘ dedi.

”VİCDANİ OLARAK KUPANIN BİZDE OLMASI LAZIM”

Olaylı 2011 sezonu hakkında da konuşan Trabzonspor’un eski başkanı, ”2011 yılında davada temize çıkma çıktı fakat telefon konuşmaları kanıt kabul edilmediği için dava düşürüldü. Hile yapmadın demiyor. İkisi ayrı şey. Bu işe vicdani olarak görmek lazım. 2011 yılının kupasının yerini yaptık, orada olması gerekiyor. Vicdani olarak o kupanın bizde olması lüzumlu.” diye konuştu