Sadettin Saran Kilimanjaro’ya Türk ve Fenerbahçe bayrağı dikti

admin
Spread the love

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran Afrika’da bulunan Kilimanjaro Dağı’na tırmanarak zirveye Türk ve Fenerbahçe bayrağı dikti.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran Afrika’da bulunan Kilimanjaro Dağı’ndaki tırmanışını tamamladı.

Geçtiğimiz pazar günü Fransız, Amerikalı ve Türk’ten oluşan 3 karakter ekip ile Kilimanjaro dağına tırmanışa başlayan Sadettin Saran zirveye çıkmayı başardı.

Saran zirvede Türk Bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı ile hatıra pozu verdi.

Haber3

Tarih: 10.03.2018 16:54 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir