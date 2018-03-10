Sadettin Saran Kilimanjaro’ya Türk ve Fenerbahçe bayrağı dikti

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran Afrika’da bulunan Kilimanjaro Dağı’na tırmanarak zirveye Türk ve Fenerbahçe bayrağı dikti.
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran Afrika’da bulunan Kilimanjaro Dağı’ndaki tırmanışını tamamladı.
Geçtiğimiz pazar günü Fransız, Amerikalı ve Türk’ten oluşan 3 karakter ekip ile Kilimanjaro dağına tırmanışa başlayan Sadettin Saran zirveye çıkmayı başardı.
Saran zirvede Türk Bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı ile hatıra pozu verdi.
Haber3
Tarih: 10.03.2018 16:54 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur