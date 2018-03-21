Rusya’ya kritik çağrı! ‘Acilen görüşmemiz lazım’

Johnson, İngiliz Parlamentosunda Dışişleri Komisyonu üyelerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Çifte casus Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesinin arkasından ilişkilerin krize girdiği Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’yla ilgili bir soru üzerine Johnson, bu ülkenin sınır dışı etme kararı aldığı İngiliz diplomatlardan birinin, İngiliz taraftarlarının güvenliğinden sorumlu olduğunu söyledi.

Johnson, “İngiltere’nin Rusya’daki İngiliz taraftarların güvenliğine destek etme kabiliyetine bundan daha artı hasar verecek bir şey hayal edilemez. Burada bir sorun var. Rusya’nın FIFA sözleşmesi gereği taraftarlarımızın güvenliğiyle ilgili sorumluluklarını nasıl yerine getireceği ile ilgili ivedi bir görüşme yapmamız gerekiyor ve bunu elbette yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Putin’e Hitler benzetmesi

Bir milletvekilinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonunu Adolf Hitler’in 1936 Olimpiyatları’na yaptığı gibi “halkla ilişkiler” amaçlı kullanacağını öne sürmesi üzerine de Johnson, “Evet, 1936 ile yapılan kıyas bence kuşkusuz dürüst.” dedi.

bununla birlikte Johnson, İngiliz ulusal takımının dünya kupasına katılmamasının gündemde olmadığını söyledi.

Johnson, Dünya Kupası maçlarını izlemek nedeniyle Rusya’ya vize talebinde bulunan İngiltere vatandaşlarının sayısının ise dramatik ölçüde düştüğünü belirtti. Johnson, bir önceki Dünya Kupası’na giden İngilizlerin sayısının 94 bin olduğunu, bu kupa için ise şu esas kadar yalnızca 24 bin dilekçe yapıldığını kaydetti.

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Kaynak: spor.haber7.com

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