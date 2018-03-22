Ronaldinho siyasete atılıyor!

Barcelona’da oynadığı dönemde dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldinho’nun siyasete atılmaya hazırlandığı öğrenildi.



Brezilya basınında çıkan haberlere göre meşhur futbolcu, önümüzdeki ekim ayındaki genel seçimlerde Senato ya da Temsilciler Meclisi’ne girmek istiyor.



Kariyerinde Paris Saint Germain ve Milan’da da top koşturan sambacı yıldız; 2002’de Brezilya’yla Dünya Kupası’nı, 2006’da da Barcelona ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısı göstermişti.



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Kaynak: spor.haber7.com

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