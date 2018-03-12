Roman Neustadter, müjdeli haberi açıkladı!

Fenerbahçe’nin deplasmanda 2-0 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Roman Neustadter’den mesaj var.

Baba olacağını açıkladı

Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan sarı-lacivertli futbolcu kendisine ait sosyal ağ hesabından bir paylaşımda bulundu. Keza Neustadter, baba olacağını açıkladı.

“Kendimi iyi hissediyorum”

Neustadter yaptığı açıklamada, ”Sevgili abiler ve ablalar hepinize iyi dilekleriniz için teşekkürler. Kendimi fazla daha iyi hissediyorum ve kazandığımız için mutluyum. Ve evet, minik bir bebek yolda” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den Neustadter’in afiyet hakkında yorumlama

Fenerbahçe Kulübü, Roman Neustadter’in sıhhat durumunun iyi olduğunu resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, ” Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakibinin darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Roman Neustadter’e, Malatya’da hastanede kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde MR, bilgisayarlı tomografi, X ray çekildi. Deneyimli futbolcumuzun kafasının arkadaki kısmındaki yumuşak dokuda kanama saptama edilirken önemli negatif bir duruma rastlanmadı ve genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Yarın takımımız izinli, Roman Neustadter; afiyet ekibimizin uygulayacağı tedavi sonrası onaylama verildiğinde takımla çalışmalara başlayacak” denildi. ()

Tarih: 12.03.2018 12:39 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur