Rodrigues’ten transfer kararı! Menajeri açıkladı

Menajeri Ceylan Çalışkan ile görüşen sarı-kırmızılı futbolcu, “Takım olarak iyi bir hava yakaladık. Bunu bozamayız. hemen tek düşüncem üstünlük… Bunun için kenetlendik. Nereden, hangi takımdan öneri geldiği hiç umurumda bile yok” diye konuştu.

Ilk Kez İngiliz ekibi Newcastle United olmak üzere çoğu ekibin transfer listesinde yer alan ve yaz döneminde minimum 15 milyon euroya satılması planlanan 27 yaşındaki futbolcunun tavrı beğeni topladı.

Aralarındaki görüşmeyi anlatan Gayretli, “Garry ile beraber iki taraflı bir karar aldık. Aktarma tekliflerini değerlendirmeye şüphesiz şu aşamada başlamayacağız. Garry’nin kafasının karışmaması gerekiyor. Galatasaray’ın bir hedefi var ve sadece buna odaklandı. Bunu bozacak hareketlerden uzaktan duruyoruz. Diğer takımlar bundan sonradan da Rodrigues’i peşine düşüp takip edecek, gelip izleyecek. Ama kuşkusuz bu konuda bizimle bir bağlantı kurulmayacak. Önümüzde 8 hafta var ve Galatasaray şampiyonluk yarışındayken bu ahlak de olmaz” yorumunda bulundu.

Menajer Gayretli, Garry Rodrigues’in performansıyla ilgili olarak ise, “Garry en her tarafta beri fazla çalışıyordu. Tudor ondan sadece adam kovalamasını istedi. Fatih Terim ise başta ön tarafta topla etkili olmasını söyledi. Hollanda altyapısı olan bir oyuncu zaten futbolun temel prensiplerini bilir. Rodrigues de biliyor. Sezon başı kampında Terim olsaydı bugün Rodrigues fazla daha farklı bir seviyede olabilirdi” diye konuştu.

PAOK’tan aktarma edilen Rodrigues’in Galatasaray ile 31 Mayıs 2021’de sona erecek üç yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

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Kaynak: spor.haber7.com

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