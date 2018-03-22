Rodrigues transfer değil, şampiyonluk istiyor

Galatasaray’ınyükselen yıldızı Garry Rodrigues takdir toplayan bir harekete imza attı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, önceliğinin transfer yok şampiyonluk olduğunu söyledi.

Menajeri Ceylan Gayretli ile görüşen sarı-kırmızılı futbolcu, “Takım olarak iyi bir hava yakaladık. Bunu bozamayız. derhal tek düşüncem şampiyonluk… Bunun için kenetlendik. Nereden, hangi takımdan önerge geldiği hiç umurumda bile yok” diye konuştu.

Ilk Olarak İngiliz ekibi Newcastle United olmak üzere birçok ekibin aktarma listesinde bulunan ve yaz döneminde en düşük 15 milyon euroya satılması planlanan 27 yaşındaki futbolcunun tavrı beğeni topladı.

Aralarındaki görüşmeyi anlatan Çalışkan, “Garry ile beraber iki taraflı bir karar aldık. Transfer tekliflerini değerlendirmeye kesinlikle şu aşamada başlamayacağız. Garry’nin kafasının karışmaması gerekiyor. Galatasaray’ın bir hedefi var ve yalnızca buna odaklandı. Bunu bozacak hareketlerden uzakta duruyoruz. Diğer takımlar bundan daha sonra da Rodrigues’i peşine düşüp takip edecek, gelip izleyecek. Ama şüphesiz bu konuda bizimle bir temas kurulmayacak. Önümüzde 8 hafta var ve Galatasaray şampiyonluk yarışındayken bu etik de olmaz” yorumunda bulundu.

Menajer Çalışkan, Garry Rodrigues’in performansıyla ilgili olarak ise, “Garry en her tarafta beri fazla çalışıyordu. Tudor ondan yalnızca adam kovalamasını istedi. Fatih Terim ise başta ön tarafta topla etkili olmasını söyledi. Hollanda altyapısı olan bir oyuncu zaten futbolun temel prensiplerini bilir. Rodrigues de biliyor. Sezon başı kampında Terim olsaydı bugün Rodrigues fazla daha ayrı bir seviyede olabilirdi” diye konuştu.

PAOK’tan aktarma edilen Rodrigues’in Galatasaray ile 31 Mayıs 2021’de sona erecek üç yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

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Kaynak: www.sporx.com

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