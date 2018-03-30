Rodrigues: Transfer değil şampiyonluğa odaklandım

“ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIM”

Galatasaray’da Fatih Terim’in gelişinin arkasından gösterdiği performansla uyarı çeken Garry Rodrigues, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ILK OLARAK aktarma söylentileriyle ilgili konuşan Yeşil Burunlu oyuncu, “Burada her zaman evimde gibi hissediyorum. Taraftarlar beni, ben onları fazla seviyorum. Burada fazla mutluyum. Transfer yönündeki haberleri duyuyorum fakat şu an şampiyonluğa odaklandım. Önümüzde 8 final gibi maç var ve şampiyon elde etmek, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum.” dedi.

Haftasonunda oynayacakları Trabzonspor maçına odaklandıklarını kaydeden Rodrigues, “Şampiyonluk yolunda önümüzde 8 finalimiz var. Trabzonspor da o finallerden bir adam başına. Rakibin adı, kim olduğu manâlı yok. Hedefimiz . Finale giden yolda olumlu bir adım daha atmak istiyoruz.” biçiminde konuştu.

Fenerbahçe maçının hatırlatılması üzerine ise Garry Rodrigues, “Fenerbahçe maçı oynandı, bitti. Onu hatırından çıkmak lüzumlu. Oradan bir puan aldık. Önümüzde bir kaç gün daha sonra Trabzonspor maçı var ve bundan böyle ona bakmamız gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

Fatih Terim’in gelişinin ardındaki performansındaki yükselişin hatırlatılması üzerine ise 27 yaşındaki oyuncu, “Bir futbolcunun iyi performans göstermesi siçin mutlu olması, teknik direktöründen güveni alması gerekiyor. Fatih Terim’in gelişinden dolayı fazla mutluyum. Performansım daha iyiye gidiyor.” ifadelerini kullandı.