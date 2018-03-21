Rodrigues, Tolga’ya sahip çıktı! ”Pas veremezdi…”

Galatasaray, Kadıköy kabusunu kırmaya 90+3’te fazla yaklaşmıştı. Tolga Ciğerci önü kapalıyken, Garry Rodrigues’e tahsis etmek yerine şut atmayı seçim etmişti. Yeşil Burun Adalı oyuncu arkadaşının kararını savundu.
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Rodrigues, “Tolga vurmaya niyetliydi, şutunu yarmak istemedim. Zaten ofsaytta olup olmadığımdan emin değildim. Tolga o pozisyondu şut çekerek en dürüst kararı verdi” dedi.
Bu sezon 6 golü olan Tolga, Cimbom’a 19 sene daha sonra Kadıköy’de galibiyeti getirecek şutu fena kullanmıştı, meşin dairesel kaleci Volkan Demirel’de kalmıştı.
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Kaynak: www.sporx.com
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