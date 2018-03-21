Rodrigues, Tolga’ya sahip çıktı! ”Pas veremezdi…”

Galatasaray, Kadıköy kabusunu kırmaya 90+3’te fazla yaklaşmıştı. Tolga Ciğerci önü kapalıyken, Garry Rodrigues’e tahsis etmek yerine şut atmayı seçim etmişti. Yeşil Burun Adalı oyuncu arkadaşının kararını savundu.

Rodrigues, “Tolga vurmaya niyetliydi, şutunu yarmak istemedim. Zaten ofsaytta olup olmadığımdan emin değildim. Tolga o pozisyondu şut çekerek en dürüst kararı verdi” dedi.

Bu sezon 6 golü olan Tolga, Cimbom’a 19 sene daha sonra Kadıköy’de galibiyeti getirecek şutu fena kullanmıştı, meşin dairesel kaleci Volkan Demirel’de kalmıştı.

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Kaynak: www.sporx.com

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