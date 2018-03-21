Roberto Soldado, şampiyonluğun şifresini verdi

Fenerbahçe’nin İspanyol forveti Roberto Soldado, ulusal aranın arkasında hedeflerinin 8’de 8 olduğunu söyledi.

Hazırlık dönemini iyi geçirmeleri gerektiğinin altını çizen tecrübeli golcü, Galatasaray maçında çok iyi oynadıklarını fakat tek eksiğin gol olduğunu dile getirdi. “Önümüzde kazanmamız gereken 24 puan var” diyerek hedeflerini ortaya koyan 33 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk isteklerinin son düdüğe dek devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Sarı-lacivertli forvet, ligi zirvede son vermek için umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğinin altını çizerek üstünlük reçetesini şöyle açıkladı:

“Tek isteğimiz kazanan edinmek. Bunu yerine geçmek için de daha az hata yapmalıyız. Sabırla rakiplerimizin puan kaybını beklememiz lüzum. Ve kesinlikle sahada mücadele edip .”

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Kaynak: www.sporx.com

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