Robben Fenerbahçe’ye geliyor !

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Robben ile menajerler aracılğılyla birincil temas sağlanırken Nisan ayının başında Fenerbahçe yönetiminin Almanya’ya çıkarma yapacağı öğrenildi. Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Arjen Robben’e geri çeviremeyeceği bir teklif sunulacak. Nisan ayının ilk haftasında yapılması planlanan görüşmeye Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Şimşek ile Yönetimle Ilgili Menajer Hasan Çetinkaya’nın katılması bekleniyor.

Bu görüşmede tüm koşullar konuşulacak ve resmi öneri Hollandalı futbolcunun kendisine iletilecek. Robben’in sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe bonservis ödemek zorunda değil. UEFA ile mali fair play anlaşması bulunan F.Bahçe’nin, Hollandalı futbolcuya bonservis ödemeyecek olması Sarı-Lacivertli yönetimin işini oldukça kolaylaştıracak.

Zira, F.Bahçe sattığı oyuncu bedeli kadar bonservisiyle birlikte oyuncu olmak zorunda. Robben’e ödenecek yıllık aidat ve imza parası mali fair play dahilinde yok. Robben 2009 yılında Real Madrid’den B.Münih’e 25 milyon Euro karşılığında aktarma oldu.

2010 yılında ise piyasa değeri 40 milyon Euro civarındaydı. 34 yaşındaki Arjen Robben bu sezon 27 devlete ait maçta Bayern Münih forması giydi. Bu 27 maçın 22’si nde ilk 11’de yer aldı. 2018’de 7 kere de Hollanda Milli Ekip forması giydi. Yıllık

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Kaynak: www.haber3.com

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