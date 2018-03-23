Rıza Çalımbay’dan G.Saray’a özel plan!

Süper Lig’de son 2 haftayı galibiyetle kapatan, 4 günlük iznin arkasından 1 Nisan Pazar günüile deplasmanda oluşturacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.

Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarına benzer kadro ile meydana çıkan ve istikrarı karşılayan bordo-mavililer bu kere gerekli değişikliğe gidilecek.

Orta alanda Nijeryalı oyuncu Onazi’nin kart cezası sebebiyle stoperde Hubocan’ın yer alması ve Okay Yokuşlu’nun da orta alandaki yerine dönmesi bekleniyor.

Ayrıca, Trabzonspor, Galatasaray karşısında şampiyon gelerek 2018 yılında ilk önce 3 maç üst üste kazanmanın mücadelesini verecek. Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 maç kazandıktan daha sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak fena başlayan Karadeniz ekibi, Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından 3’te 3 yapmaya çalışacak.

öte taraftan Malatyaspor aleyhinde attığı golle bu sezon 20. kez ağları havalandıran Burak Yılmaz, Trabzonspor’da son 12 yılda 20 ve üzeri gol atan tek oyuncu olma unvanını sürdürdü.

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Kaynak: www.sporx.com

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