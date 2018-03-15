Rıza Çalımbay: Transfer yasağının gelmesi daha iyi oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Riza Çalımbay, kulübe aktarma yasağı gelmemesini dileyerek, olası bir yasağın bordo-mavili ekibe zorlama katacağına inandığını söyledi.

Çalımbay, ligde kalan 9 maçı en iyi şekilde tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmak istediklerini belirtti.

FAZLA DAHA İYİ OLDU

Trabzonspor’a gelen transfer yasağının takımın lehine olabileceğine bildiren Çalımbay, “Ben bir kere sözleşmeden korkmuyorum. İstesem devre arası sözleşme yenileyebilirdim yani söyleyebilirdim. Ben sezon bitsin istedim. Trabzon camiası büyük ve sevdiğim bir camia. Burada başarının geleceğine inanıyorum. Fakat benim bir kaygım değil. Bana iki yıl önerge edildi oysa benim kabul etmemem kötü anlamda değil, onlar beni görür ben onları diye. Sezon sonu oturur konuşuruz. Transfer yapılmaması veya yasağın olması Trabzon’a şiddet katar, bana göre bir bıkkınlık yaşayacağını düşünmüyorum. Mersin’de daha da güç durumdaydık ve orada mükemmeldik. Buradaki kadroyla iç içeyiz, altyapıdan aldığımız oyuncular da var, kiralık arkadaşlar da var. Hoş şeyler olabilir. İnşallah aktarma yasağı olmaz ama böyle bir sıkıntıda Trabzon bunun altından kuşkusuz kalkar, fazla daha iyi olur” dedi.

EN İYİ ÖRNEK BEŞİKTAŞ

Çalımbay, “Bir Takım kulüpler de fazla sıkıntılar yaşadılar. Ancak mükemmel yerlere geldiler en basit örneği Beşiktaş kulübü. Bunlar kulüpler için bir soluklanma, bir nefes almadır. Trabzon camiası bir iki yıl bir şey kaybetmez ola ki de fazla şey kazanır. Ben de kendime tarafından Trabzonspor’a çok hoş bir rapor çıkarıyorum. Yalnızca benim dönemim yok daha öncesine dair de görüşlerim var, bunları da yönetime veririz. Trabzon oradan zarar almaz, güçlenerek şekilde, iyi bir duruma geleceğine yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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