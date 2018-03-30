Rıza Çalımbay: Şampiyonluğun en güçlü adayı G.Saray

“ŞAMPİYONLUĞUN BİRİNCİ ADAYI”

Süper Lig’de Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç hakkında A Spor’a konuştu.

“Güç bir maç oynayacağımızı biliyoruz. Galatasaray bilhassa evinde oynuyor. Galatasaray şu an şampiyonluğun birinci adayı. En avantajlı takım olarak görünüyor lakin bizim de hedeflerimiz var.”





GOMİS VE RODRİGUES’E ÖZEL TEDBIR

Rıza Hoca, G.Saray’ın iki kilit ismi Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis’i kilitlemek için taktiğini belirledi.

Maç baştan başa sağ bek Pereira’ya yeniden sağ kanatta oynayacak Abdülkadir Ömür yardım edecek. Aslan’ın soldan gelmesi engellenecek. Böylece Rodrigues’in Gomis’i beslemesinin de önüne geçilecek.

TEK HAMLEDE İŞİ BİTİRİN

Çalımbay, stoperleri Uğur ve Hubocan’ı da Gomis’e aleyhinde uyardı. Tecrübeli öğretmen, “Tek hamlede işi bitirin. Topu aldığında tehlikeli oluyor. Tek saldırı istiyorum” uyarısı yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü hem kapılan topların bir an önce Burak Yılmaz ile buluşturulmasını istedi. Orta sahada pas oyunu dıştan uzun toplar tercih edilecek.