Rıza Çalımbay: Huzursuz olursam bırakırım

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kayda değer açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili takımın başına devre arasında geçen Rıza Çalımbay, Trabzonspor’la iyi bir çıkış yakaladı fakat ardından alınan üst üste fena sonuçların ardından tenkit oklarının hedefi haline geldi.

BAŞLADIK

Göreve başladıklarında önemli bir çıkış yakaladıklarını söyleyen “Çalımbay Trabzonspor’a ilk geldiğimizde baktık sahanın içinde problem var ama sahanın açık havada da var. neticede apaçık çözülmesi gereken bir kriz vardı. Kazanç gelmez onları saptama ettik. mükemmel başladık ve götürdük” dedi.

TARAFTARI DİNLEDİK MAĞLUP OLDUK

Taraftarın isteklerini yanıt verdiklerini ancak sonucunda mağlup olduklarını dile getiren tecrübeli teknik direktör“Ben ve yardımcılarım içten neyse onu yapıyoruz. Bugün bana takım kuruyorlar. Cümbür Cemaat dedi ki, ‘Hocam: Abdulkadir, Yusuf, Burak, Sosa bir arada oynasın.’ Ben de tıpkı denileni yaptım. Dördünü de sahaya çıkardım. Netice? Mağlup olduk” biçiminde konuştu

İŞİME KARIŞMAYIN HUZURSUZ OLURSAM BIRAKIRIM

İnsanlarıdan saygı beklediklerini söyleyen Rıza Çalımbay “Oysaki biz nasıl onların fikirlerine saygı duyuyorsak onlarında bize saygı göstermesi gerekir. Bu takımla yaşamış biziz bu bizim işimiz. Ben diğer birinin işine karışıyor muyum? Hayır!” dedi.

Çalımbay, kesndisine yöneltilen “hemen Trabzonspor’da da böyle bir durum olsa bırakır mısınız?” sorusuna ise “Şüphesiz… Derhal bırakırım.” cevabını verdi

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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