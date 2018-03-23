Rıza Çalımbay: “Galatasaray maçına başımız dik çıkacağız”

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa kupaları için ardına kadar çaba edeceklerini söyledi.

Ligde bundan sonraki sürecin kritik olduğunun altını çizen Çalımbay, “Ligde gerek daha alçak sıralarda gerekse üst sıralarda herkesin bir hedefi var. Bu anlamda milli aranın arkasında Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma bizim için fazla önemli. Şiddet maç. Her iki takım için de zorlama. Bizim tek korkumuz sakatların yetişememesi” dedi.

Çalımbay, “Bizimle birlikte Avrupa’yı hedefleyen ekip sayısının fazla olması rekabeti kızıştırıyor. Bu anlamda kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Galatasaray ile başlayan engebeli süreçten başımız düşey çıkarak sezon sonunda Avrupa’da olmak istiyoruz” diye konuştu. giderken bordo-mavili oyuncular, yarın Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacaklar.

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Kaynak: www.sporx.com

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