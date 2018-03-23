Rıza Çalımbay, Ersun Yanal’ı solladı !

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Geçtiğimiz sezon takımın başına getirdiği Teknik Direktör Ersun Yanal ile 50. yılında tekrar yapılanmaya giderek üstünlük hedefleyen bordo-mavililer, Süper Lig’in ilk 8 haftasında, beklemedik saha sonuçlarının arkasında Yanal ile yollarını ayırmıştı. Takımın başına Rıza Çalımbay’ı getiren Karadeniz ekibi, ligde her yerde yükselişe geçerken yükseklik için umutlarını arttırmıştı. Ligin birincil yarısında aldığı sonuçların gerisinde umutlarını ikinci yarıya taşıyan bordo-mavililer üst üste aldığı beraberlik ve mağlubiyetler sonrası yarışın gerisinde kalırken, Avrupa kupalarına katılma umutlarını ise sürdürdü. Yanal 9 puanla 11. sırada bıraktı Bordo-mavililer, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’a 6-1 gibi tarihi bir skor ile yenilmesinin arkasında Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Yanal, takımı bıraktığında ise Trabzonspor 9 puan ile 11. sırada bulunuyordu ve lider ile arasında 13 puanlık ayrım vardı. Trabzonspor’da Rıza Çalımbay döneminin başlamasıyla birlikte bordo-mavililer önemli bir çıkış yakaladı. Ilk güya sonunda Trabzonspor, 29 puan ile 7. sırada yer aldı ve lider ile aralarında puan farkını 7’ye değin indirerek, şampiyonluk umutlarını Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına taşımıştı. Ancak, bordo-mavililer ikinci yarının başlamasıyla birlikte tekrar tekrar aldığı 4 birliktelik ve 1 mağlubiyetle beklentilerin aşağı kaldı. Çalımbay yüzde 50’lik ortalama yakaladı Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendisinden önce görevde olan Ersun Yanal’dan daha başarılı bir grafik ortaya koydu. İki teknik adamın 18 maçlık performansına bakıldığında Yanal, 18 maçta 5 başarı, 7 beraberlik ve 6 bozgun elde etti. Laf konusu maçlarda bordo-mavililer 41 gole karşılık, kalesinde 32 gol gördü. Ersun Yanal, bu performansıyla yüzde 27.7’lik bir sıradan yakaladı. Rıza Çalımbay ise 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Laf konusu dönemde Trabzonspor 28 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. Çalımbay, bu grafik ile yüzde 50’lik bir galibiyet yüzdesi yakalayarak kendisinden önce görevde yer alan Ersun Yanal’ı solladı. Avrupa için umutlarını taşıyor Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de aldığı Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetlerinin arkasında Avrupa kupalarına katılma umutlarını artırdı. 42 puan ile 5. sıraya yükselen Karadeniz ekibi 4. sırada yer alan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya indirdi.

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Kaynak: www.haber3.com

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