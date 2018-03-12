Reina'nın transferi an meselesi! Büyük sürpriz...

Napoli ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pepe Reina hakkında İtalyan basını şok bir iddia ortaya attı.

Sky Sport İtalya’nın belli muhabirlerinden Gianluca Di Marzio’nun paylaştığı habere göre Milan, bugün İspanyol file bekçisini sağlık kontrolünden geçirecek.

35 yaşındaki kalecinin bu gelişme sonrası fazla yakın bir zamanda Milano deviyle ön protokol imzalaması bekleniyor.

Bu transferden sonradan takımın 1 numaralı kalecisi konumunda yer alan Gianluigi Donnarumma’nın da kulüpten ayrılma ihtimalinin arttığı öğrenildi. (Fanatik)

Tarih: 12.03.2018 18:15 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur