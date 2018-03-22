Real Madrid’in efsanesi geri dönüyor!

New York Cosmos forması giydikten sonradan 2015 yılında futbolculuk kariyerine son noktayı koyan ve antrenörlük kurslarına başlayan Raul, Nisan ayında İspanya Futbol Federasyonu’nun ‘Elit antrenör’ eğitimini tamamladıktan daha sonra Real Madrid’in genç takımlarından Juvenil B’de teknik direktörlük koltuğunu devralacak.

Raul’ün göreve gelmesinin gerisinde Juvenil B’nin mevcut antrenörü Alvaro Benito’nun Juvenil A Takımı’na, Juvenil A Takımı’nı çalıştıran eski Beşiktaşlı Guti Hernandez’in ise Real Madrid’in pilot takımı olan Castilla’nın başına geçmesi bekleniyor. Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane da Carlo Ancelotti döneminde asistan antrenörlük yaptıktan daha sonra Castilla’yı 1,5 sezon çalıştırmıştı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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