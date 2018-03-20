Rafael Benitez’den Beşiktaş ve 8-0 açıklaması

Menajeri, içinde bulunduğu dönemi anlatırken Liverpool’un başında olduğu dönemde Beşiktaş’ı 8-0 mağlup ettikleri maça da değindi.

Bu sezon Newcastle United’da yaptığı işten memnun olup olmadığı sorulan Benitez, “Ben kazanırken yaptığım işten şımartma alırım. İşimi iyi yapıp, sonunda doğrusuna gittiğimi gördüğümde gururlanıyorum. Buradaki zamanımın tamamında acı çekerken tadına varmak basit yok çünkü kazanman gerekse de ara sıra kaybediyorsun. Bu sezondan şımartma aldım mı? Hayır fakat belki bu ‘şımartma alma’ kelimesi İngiltere’de farklıdır. Yaptığım işten memnunum, seviyorum lakin Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile Beşiktaş’a 8 gol attığımda hoşgörü aldım.” dedi.

“BİRİLERİ MESULIYET ALMALI”

Kupalar kazanmaya alışılmış olduğunu vurgulayan İspanyol öğretmen, “Benim takımların çoğunlukla rekabetçi olur, kazanma şansı olur. Kazanma deyince yalnızca maçlardan bahsetmiyorum, kupalardan bahsediyorum. Birileri yükümlülük almalı. Futboldaki problem de şu fakat, ara sıra başkalarının hataları nedeniyle mesuliyet alırsın. Eğer bir şeyler yanlışsa başkalaştırmak zorundasın lakin ola ki de içten kararları saptamak için elinde doğru araçlar yoktur.” ifadelerini kullandı.

Newcastle United, İngiltere’de 30 maç sonunda 32 puanla düşme hattının 4 puan üstünde 13. basamakta yer alıyor. Liverpool, 2007 yılında temsilcimiz Beşiktaş’ı 8-0’lık skorla mağlup etmiş ve Şampiyonlar Ligi’nde rekor kırmıştı.

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Kaynak: www.sporx.com

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