PSG evinde Metz’e patladı!

Fransa Ligi’nin 29.haftasında Paris Saint Germain sahasında Metz’i konuk etti. Parc des Princes’de oynanan maçı ev sahibi 5-0 kazandı.

Bakımlı kazandılar

Mücadelede Unai Emery ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 5.dakikada Thomas Meunier, 20 ve 28.dakikalarda Christopher Nkunku, 45.dakikada Kylian Mbappe ile 82.dakikada Thiago Silva kaydetti.

Açık ara lider PSG

Alınan bu sonucun peşinde Paris Saint Germain 77 puana yükseldi ve Monco’nun 14 puan önünde liderliğini sürdürdü. Metz ekibi ise 20 puanla son sırada kaldı. Ayrıca PSG’nin son 3 maçta 10 gol kaydedip, kalesinde gol bile görmemesi dikkati çekti.

Real yenilgisi sonrası moral buldular

Şampiyonlar Ligi’ne Son 16 Turu’nda Real Madrid’e elenerek veda eden PSG, bu vesile ile ligde moral bulmuş oldu. PSG, gelecek hafta evinde Angers ile karşılaşacak. Metz de sahasında Nantes ile kozlarını paylaşacak. ()

Tarih: 10.03.2018 22:30 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur