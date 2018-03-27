Portekiz-Hollanda maç sonucu: 0-3

Hazırlık maçında 2018 Dünya Kupası öncesi yeni isimleri denemek isteyen Portekiz, Dünya Kupası’na katılamayarak hüsran yaratan ve gençleşmeye giren Hollanda’yı ağırladı.

Mücadeleye süratli başlayan taraf Ronald Koeman’ın öğrencileri oldu. 11. dakikada Lyon’un yıldızı Memphis Depay ülkesi adına skoru 1-0’a getiren golü kaydetti.

Bu golün ardından oyuna denge getirmek isteyen Portekiz dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo ile pozisyonlar buldu. Oysa ev sahibi takım bunları değerlendiremedi.

32. dakikada Portakallar namına bu kere Beşiktaş’ın yıldızı Ryan Bael sahneye çıktı ve skoru 2-0’a getirdi. Birincil yarı tam bu skorla bitecek denirken 45+1’de Liverpool’un rekor transfer Virgil van Dijk, Hollanda’nın 3-0 ile soyunma odasına gitmesini sağladı.

Mücadelenin 2. yarısında Portekiz oyuncu değişiklikleri ile başladı. Bunlardan biri de Fenerbahçe forması giyen Neto oldu. Luis Neto, Rolando’nun yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş’ın bir diğer yıldızı Ricardo Quaresma ise Portekiz adına sahada 55 dakika kaldı ve yerini Gelson Martins’e bıraktı.

Mücadelede dakikalar 61’i gösterdiğinde Joao Cancelo 2. sarı karttan dolayı kırmızı kartla oyun haricen kaldı. Bu dakikadan daha sonra Portekiz mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Hollanda maçı ilk yarıda bulduğu 3 golle 3-0 kazanmasını bildi.

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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