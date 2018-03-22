Portekiz basını duyurdu! İşte Talisca teklifi…

Haber7 Spor Dış Haber / Fatih Gider

Portekiz’in ünlü spor gazetesi Abola’nın haberine kadar 31 Mayıs’a dek 21 milyon euro ödeyerek Talisca’nın bonservisini alma hakkı yer alan Beşiktaş, Portekiz ekibine bu rakamı 6 taksitte ödemeyi öneri etti. Benfica vadeyi uzun bularak bu teklifi kabul etmedi. Görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

‘ÇOK DAHA FAZLASINA SATABİLİRLER’

Haberde Beşiktaş’ın Talisca’yı almaya kararlı olduğu açıklama edildi. Hem siyah-beyazlı yönetimin, Dünya Kupası öncesi Brezilyalı yıldızın fiyatının daha da yükseleceğini ve milli takımıyla Rusya’ya gitmesi halinde 21 milyon Euro’dan fazla daha yüksek bir fiyata Talisca’yı bir diğer takıma satabileceğinin farkında olduğunun altı çizildi.

Bu sezon Siyah-beyazlı formayla lig, Şampiyonlar Ligi ve kupa olmak üzere toplam 38 maça çıkan Talisca 16 gol atıp 4 de asist yaparak Brezilya Ulusal Takım teknik direktörü Tite’nin dikkatini çekmiş ve kadroya çağrılmıştı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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