Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final turuna yükselen takımlar belli oldu.

Ligde sıradan sezonun 29. haftası yapılan 4 maçla başladı.

Son kazanan Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Rusya’nın Khimki takımını 73-64 yendi.

THY Avrupa Ligi’nde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve son sırada bulunan Anadolu Efes, sahasında İspanya’nın Barcelona Lassa takımına 107-83 mağlup oldu.

Play-off iddiası bulunmayan iki ekibin karşılaştığı maçta İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan, deplasmanda Almanya’nın Brose Bamberg takımını 83-78 mağlup etti.

Günün son maçında İspanya’nın Baskonia takımıyla İsrail temsilcisi Maccabi FOX karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 83-72 şampiyon Baskonia, alışılagelmiş sezonu ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyen son takım oldu.

Ligde adi sezonun bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe Doğuş’un yanı sıra Rusya’dan CSKA Moskova ile Khimki, Yunanistan’dan Olympiakos ve Panathinaikos Superfoods, Litvanya’dan Zalgiris ile İspanya’dan Real Madrid ve Baskonia play-off çeyrek final turuna yükseldi.

Tarih: 29.03.2018 23:54